台北市長選舉可望「三腳督」，國民黨提名立委蔣萬安參選，民眾黨則傾向支持台北市副市長黃珊珊，盛傳民進黨仍可能推出衛福部長陳時中。但陳時中若參選台北市長會贏嗎？前扁辦主任陳淞山表示，受到疫情及多次失言等影響，陳時中若參選台北市長，「變數大，他不看好」。

陳淞山接受香港媒體《中評社》專訪時被問到，陳時中若參選台北市長會贏嗎？陳淞山分析表示，因為變數大，他不看好。由於陳時中受到疫情及多次失言等包袱影響，選舉過程中會成為對手箭靶，因此，陳時中基本盤穩不穩得住都不知道，況且台北市選舉動見觀瞻，會影響六都選情，甚至全台選情。

陳淞山接著指出，陳時中在防疫過程中頻頻失言，還留下許多經典名言，這些印象都會根深蒂固，而支持者也非常兩極化，讓中間選票不穩固。因疫情受傷死亡的人或是家屬，對陳時中更是非常不諒解，這些傷害都會對年底選舉造成影響，尤其在台北市最明顯，因為曝光度最高。

不過，陳淞山仍認為， 除非陳時中的民調真的大幅下滑，否則英系還是希望提名陳時中選台北市。現在就看6月底的民調， 會不會影響民進黨的決定， 畢竟提名的人還是要有勝算，一旦陳時中和爭取提名的林佳龍民調真的差距很大，那麼民進黨內支持、力挺陳時中的聲浪就沒有正當性，也就不敢這麼大聲。因此還會不會有變數，就要看未來這近3周。