高雄市長選舉，國民黨人選至今仍未定。國民黨智庫執行長柯志恩爆料，黨主席朱立倫訪美前，已先後與高雄市前副市長葉匡時、李四川見面詳談；葉今（9日）表示，他絕無可能參選高雄市長，國民黨應找一位願意留在高雄市蹲點的人選，因此他點名柯參戰。有網友感慨：「這句話道盡高雄人的辛酸，不在當地扎根，選舉推不出人選很正常，國民黨睜開眼看看，艱難選區真的艱難？還是沒把心留在艱難選區？」

葉匡時坦言，朱立倫曾和他聊過參選的可能性，但他太太極力反對，若是要參選，老早就選了。他坦言，朱立倫御駕親征選高雄市長，對提振士氣有絕對幫助，且如果朱沒有當選，也不會留在高雄，因此，國民黨應該找一位願意留在高雄市蹲點的人選；葉匡時點名柯志恩，認為她蠻好的，形象好，過去經歷也很豐富，在屏東長大，與高雄市在同一個生活圈，也算是在地人，最後就算她沒選上，但若有留在高雄市的決心，下一次機會就會很大。

網友紛紛在相關新聞底下留言表示，「 川伯、葉叔都不願意戰高雄，看來只有主席御駕親征一途了！」、「將朱一軍」、「朱立倫親自上場，角逐高雄市長乃最佳方案，其利在於捨我其誰風範，宣誓未來立足高雄決心」、「看朱立倫有沒有勇氣選高雄」、「高雄市議員怎麼惦惦？真奇怪」、「高雄市需要一個能把北漂者找回去的市長」、「葉匡時一語中的，可惜朱立倫不會理你的」、「老K黨高雄沒有人才了嗎？」、「為什麼總要在地人？」、「是在怕什麼」。

也有網友感慨說，「這句話道盡高雄人的辛酸，不在當地扎根，選舉推不出人選很正常，國民黨睜開眼看看，艱難選區真的艱難？還是沒把心留在艱難選區？」