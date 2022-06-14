前衛生署長楊志良昨（13）日首度鬆口談到是否參選高雄市長，他明白指出，「只要黨有需要，身為黨員的他有義務承擔」，更稱「我比陳其邁能幹多了」。不過，消息一出後，綠營及側翼群起攻之，但也有網友力挺「勇氣可嘉」、「國民黨不是沒人才」。

「如果大家希望我出來，我全力以赴！」楊志良昨提到，自己跟高雄有非常深厚的關係，也在高雄買過房子，「如果大家覺得我出來最適合，我當然全力以赴」，不過他身為中國國民黨終身黨員，仍會遵照黨的機制。

楊志良有信心說，相信自己比陳其邁能幹多了，他是台大公衛所的所長，而陳其邁是台大公衛院的學生，「老師跟學生來對抗一下也好」。

今天下午楊志良將赴議會拜訪高雄市議長曾麗燕，是否尋求議長支持以參選高雄市長，引發外界關注。不過，楊志良參選話題，已先引起泛綠圍剿。

鳳山市議員參選人李雨蓁狠酸，連想要出來選舉都要用老師身分意圖壓制學生，這不是「能幹」吧，這是「很能講幹話」啦！中國國民黨真的不考慮一下自己黨的在地人才嗎？總是放任這些人在媒體上胡言亂語的，多淒涼可悲啊。

「請問中國國民黨是在玩蘿蔔蹲還是鬼抓人？」民進黨高市鳳山市議員參選人蘇致榮直批，不是憑空冒出和高雄毫無關係的空降部隊要「承擔」，就是莫名其妙被點名的人在「推卸」，朱立倫 主席什麼時候才要正視高雄呢？不要再把高雄當成聲量提款機狂刷存在感了好嗎？

民進黨鳳山市議員林智鴻直說，楊志良身為過去國家最高衛生主管機關的署長，對新北市長侯友宜用「哈哈哈」這樣輕蔑的態度，來看待同為衛生最高主管機關同為防疫指揮官的陳時中部長確診，你怎麼看？在拜會議長（或表態選高雄市長）之前，是否要先出聲譴責侯友宜？還是你也覺得「哈哈哈」？