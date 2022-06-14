繼上週被放進國民黨高雄市長四人名單之中提供黨籍議員「假投票」，前衛生署長楊志良終於鬆口如黨有需要，願承擔參選高雄市長，並將前往高雄拜會議長與地方黨政要人尋求支持。至此，國民黨高雄市長人選呼之欲出；楊的出線同時意味著，高市長選戰將從原先有利綠營的市政宣傳戰、陳其邁連任之戰，拉高到疫情成敗檢討戰、醫療良心之戰的格局，替原先被綠營認為是毫無懸念增添更多不確定性。

對國民黨而言，楊志良很可能是選擇大破大立的在野大聯盟外，最能在高雄選戰求得穩健為主的最佳方案。一是楊志良曾任衛生署長，任內與在野期間在公衛醫療領域常有大膽誠心的建言，此形象有助於爭取泛藍甚至擴大中間選民支持。

二是在疫情肆虐的當前，高雄市長選戰的平台，將能讓楊更加暢所欲言地提出目前地方政府防疫得失與疫後防治策略，有助於將議題效益外溢全台；三是相對其他可能的候選人，楊是黨內唯一與陳其邁同具醫療公衛背景的人選，有助於在未來的選戰中，針對疫情時事與陳其邁來一場醫療專業之戰，提供高雄市民更好的選擇。

但可以想見，綠營不會放過拿楊志良的年紀做文章的機會，質疑「志良老矣，尚能飯否？」。與陳其邁相比，楊志良年紀大了些，然而觀其心志總不脫憂國憂民之心，如同廉頗年事已高，仍不忘報效國家的豪情壯志，可以肯定年齡絕不會構成楊適任高雄市長與否的障礙。

而綠營也絕不會放過楊外地參選的正當性議題。但如果連現任總統蔡英文當年都能代表民進黨參選毫無地緣關係的新北市長、當過屏東縣長的蘇貞昌代表民進黨參選台北市長。我們同樣有理由相信中間選民不會反對優秀的人選跨區參選，除非綠營也承認蔡、蘇不夠優秀、空降不尊重在地人的歷史事實。

會讓76歲的楊志良在高市長參選期限前一刻鬆口參選，相信不會是追求名利或執著成敗，真正讓楊下定決心的重要理由，應是不忍看台灣在綠營執政下無限沉淪，又見國民黨在野衰微無力，只得挺身振臂一呼以求撥亂反正於時局。這場楊人生在政界的「終局之戰」，值得高市民關注。

（作者為自由撰稿者）

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