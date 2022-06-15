現年75歲的美國籍神父卜魯士，在台無私奉獻近半世紀，今天取得中華民國國民身分證，卜魯士開心地說，雖然才剛拿到身分證，但在他心中，自己早就是台灣人了。

卜魯士獲內政部核准殊勳歸化取得國籍，今天內政部戶政司長林清淇、移民署高雄市第一服務站主任徐志權、高雄市民政局副局長蔡翹鴻等人前往高雄市天主教三多路聖文生堂表達祝福，並致贈國民身分證。

高雄市民政局發布新聞稿表示，民國62年卜魯士自願遠渡重洋來台宣傳天主教教義，26歲的卜魯士憑著一腔熱血，用無私的愛貢獻服務，至今逾48個年頭，期間從語言不通，到能說一口流利台語，傳遞福音的足跡遍及全台每個角落。

卜魯士說，當初來台時，政府提倡學國語，所以他也跟著學，後來到南部遇到很多外省人，說的國語有北京腔、湖南腔、浙江腔等，他都聽不懂，加上在地人比較常用台語溝通，才改成學台語，後來也愈講愈溜、愈說愈順口。

卜魯士分享，學台語很輕鬆、好玩，「因為別人聽到我這個阿兜仔會講台語，都會嚇一跳，嚇人一跳的感覺，讓我覺得很有趣」，所以就開始用台語跟每個人溝通。

卜魯士為宣揚台灣文化，促進文化交流，還曾策劃「天主教增德兒童合唱團」前往紐約及華盛頓演出。有次他探訪小朋友練唱時，有小朋友對他說，聽不懂台語，卜神父笑回：「囝仔借問一下，到底你是外國人抑是我是外國人？」成為趣談。

卜魯士說，現在大家看他外表是外國人，還是會叫他老外、阿兜仔，但在他心中，早已認同自己是在地台灣人，今天能順利歸化國籍，拿到這張國民身分證，別具意義，「非常歡喜能成為正港台灣人！」

民政局表示，卜魯士除了傳教，也無時無刻關懷孩童、弱勢及年長者。在原鄉部落服務時，發現部落裡多為中老年人，每天主動至日照中心陪伴年長者，並有感於部落母語日漸蕭條，也積極推動母語教育工作，為保留部落文化努力。（編輯：郭諭儒）1110615