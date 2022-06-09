TVBS今(9日)公布蔡政府最新民調，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中的滿意度為43%，不滿意度則增加13個百分點，來到50%的高點，這也是陳時中首次滿意度低於不滿意度。

TVBS今公布蔡政府最新民調，針對陳時中處理疫情的表現，有43%民眾表示滿意，較去年9月的52%減少9個百分點，是疫情爆發以來的低點；而不滿意度則增加13個百分點，至50%高點，不滿意比例首次高於滿意。

整體而言，陳時中處理疫情的表現，從前年3月的高點逐漸下滑，至去年9月滿意比例仍高於不滿意，但今年疫情爆發後，使民眾轉趨不滿。

該民調也針對蔡政府12項重大政策及施政面向進行調查，包括新冠疫情處理、長期照顧、國防自主、司法改革、黨產處理、前瞻基礎建設、空汙改善等政策，以及經濟發展、兩岸關係、政策溝通、國際地位、維護外交等面向的表現。

調查結果顯示，各項滿意度多數呈現小幅下滑或持平，其中以長期照顧滿意度最高，為51%，但較去年減少5個百分點；司法改革（25%）、黨產處理（26%）及空汙改善（28%）仍是滿意度較低的3個項目。新冠疫情處理則是唯一滿意度明顯下滑的項目，由去年的61%下滑至38%，減少23個百分點。

該民調是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，在5月31日至6月8日的晚間，共接觸1164位20歲以上台灣民眾，最後成功訪問有效樣本872位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。