基隆市將出現有史以來第一次市長候選人公開辯論了！時代力量市長參選人陳薇仲16日上午出現在國民黨市長參選人謝國樑辦公室，雙方均表示，希望能在接下來的時間裡，邀請各方市長參選人進行公開的市政辯論會，讓市民能夠透過辯論，了解市長候選人，做出理性的選擇。

時代力量15日提名基隆市議員陳薇仲參選基隆市長，在得知這項消息後，謝國樑隨即表示樂觀其成，並表示將邀請陳針對市政議題進行一對一或一對多的深度辯論。陳薇仲15日晚間則表示「隨時候教」，並為慎重起見，16日上午親赴謝國樑辦公室，送出承諾書，允諾參與辯論。

陳薇仲表示，期待透過這場基隆市有史以來第一次的公開辯論，來讓廣大市民更加了解各候選人提出的政見與政策方針，持續來深化基隆市的民主與城市進步改革。她也期待這場辯論會真正針對幼托政策、交通改革、勞動條件改善與能源轉型等重要的市政議題來進行辯論，讓全體市民共同檢視，選出自己真正認同且能夠帶動城市進步的市長。

謝國樑則是表示，他自有意參選以來，就一直希望進行深度的市政辯論會，如此才能讓候選人把想要做的事情清楚呈現。他認為陳薇仲是個議題型的候選人，在議員任期中就對很多議題有很深的著墨。雙方也希望有意願的市長候選人都可以參加，也希望可以成為未來基隆市長選舉的先例，讓民眾可以認識候選人，做出最好的選擇。

至於後續辯論的細節，雙方均表示，不管是一對一的辯論，或是一對多的辯論都可以接受，也歡迎其他市長候選人參與，透過辯論會，讓民眾更認識候選人。