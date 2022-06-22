針對立法委員蔡適應21日針對基隆捷運發言，國民黨基隆市長參選人謝國樑22日拿出民調資料佐證，認為基隆捷運第二階段路線的規畫，應與第一階段施工同步進行，路線也應延伸至人口較多的安樂區，才符合民眾的實際需求。

蔡適應21日受訪時表示，基隆捷運第二階段路線，應於第一階段完工後再討論。在網路上，尤其是地方社團上引發不少熱議。謝國樑22日上午指出，蔡適應的說法太過保守，他並針對基隆捷運的規畫及施工提出兩點建議。

謝國樑表示，捷運與火車代表著不同的運輸功能及不同的搭乘目的，他希望兩者都應該保留，而不是二選一。其次，交通部鐵道局在日前的說明會中表示，基隆捷運第一階段最快完工也要等到2032年，若屆時才來規畫第二階段，有可能還得花上十年左右的工期，或許要近2050年才能夠完成第二階段的捷運施工，這樣子的方法是太過於保守，也不符合基隆民衆的期待。他認為，可以在規畫或新建第一階段的時候，就開始針對於第二階段的路線進行探討。

謝國樑拿前年他委託進行的民調數據指出，有43.3％的基隆市民支持維持台鐵，但捷運路線走安樂區、中山區銜接基隆火車站、30.4％支持台鐵和捷運雙軌並行、9.3％主張廢除台鐵，以捷運取代台鐵、3.9％表示都不支持或支持其他方案。換言之，有超過四成民衆希望，火車到基隆站、捷運到八堵站的同時，另外規劃捷運路線延伸進入市區。

謝國樑認爲，基隆市政府及交通部鐵道局，可以思考從八堵站延伸到安樂區麥金路人口密集的區域，這樣不但火車跟捷運不但不會互相的爭奪客源，反而可以將更多安樂區的民衆納入到未來的軌道系統。