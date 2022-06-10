法務部行政執行署桃園分署近日在執行過程中發現一位14歲黃姓在學女生單獨投保健保，積欠健保費未繳。派員前往了解，發現她僅就讀國二，卻有9個月大女嬰。因為母親長期出入監獄，幾乎靠阿姨扶養，已經轉介社福單位。

桃園分署指出，黃姓女學生，今年14歲，父親不詳，母親生下她後與他人結婚，現與外祖母、阿姨同住。且母親長期因毒品入出監獄，未以眷保身分為其加保，以致於14歲的黃女，在就學期間即必須單獨加保，自行繳納健保費，因無力繳納，而滯欠健保費。黃女於去年生下1女嬰，女嬰的父親也是17歲的小爸爸，雖有工作貼補家用，惟整個家庭生活仍非常艱苦。

黃女之外祖母表示，她們一家幾乎都是靠黃女的阿姨在扶養，黃女的母親只有偶爾會回來探望或拿一點點錢回來，其已年老，無法謀生。而黃女對於桃園分署詢問是否需要轉介社福單位協助時，則表示她與9個月大的女嬰已經有社會局與勵馨基金會提供協助，也願意再接受家扶基金會的幫助，目前仍有尿布與奶粉的需求。桃園分署愛心社乃致贈一箱尿布與1罐奶粉及購買尿布奶粉贈送的小小玩具，黃女及其阿姨收到後連連稱謝。

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