中重症+193！9月大女嬰猝逝採檢確診 2名一歲女童重症病程曝

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增193例中重症個案，其中中症87例、重症106例。重症個案中，新增124死，年紀最小的是1名9個月大的女嬰，在家中睡覺時被棉被蓋住沒有呼吸，急救無效死亡，死後檢出新冠肺炎，為國內第17例染疫兒童死亡個案。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名9個月大女嬰沒有慢性病史，5月27日清晨與家長同睡，被家長同住友人發現被棉被蓋住沒有呼吸，緊急送醫急救無效死亡，經採檢結果為陽性，Ct值33.7，已報請司法相驗，死因為呼吸衰竭、感染新冠肺炎，歸類為新冠相關的家中死亡，是第17例兒童死亡案例。

另在106例重症個案中，今新增2例兒童重症個案，均為1歲女童。羅一鈞表示，其中1人有慢性癲癇病，5月26日因發燒、抽搐到急診就醫，體溫為39.1度，當場檢出陽性確診，住院使用抗癲癇藥物治療，但仍多次全身抽搐，5月30日轉入加護病房觀察，經電腦斷層發現無腦部異常，使用瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥治療後，已在6月6出院，歸因為共病，出院診斷為癲癇重積狀態。

另1名1歲女童沒有慢性病史，5月16日發燒40度，出現咳嗽、嘔吐、聲音沙啞症狀，經快篩檢出陽性，5月17日就醫採檢確診，醫師給予症狀治療藥物，返家觀察，當日晚間開始出現呼吸喘、活力食慾減退，5月18日進急診，有胸凹、呼吸費力症狀，經X光顯示肺炎及上呼吸道狹窄，診斷為哮吼、呼吸窘迫，插管住加護病房，使用類固醇及抗生素，5月23日移除呼吸器，24日轉出加護病房，進入一般病房，5月30日康復出院，為第4名哮吼個案。

根據統計，目前國內12歲以下兒童重症共累計39例，其中17人腦炎、8人肺炎、3人敗血症、4人哮吼，2人共病（腦腫瘤、癲癇重積）、5人家中死亡。重症個案中，有17人死亡，5人合併腦炎、4人肺炎、2人敗血症、1人共病（腦腫瘤）及5人家中死亡（包含今日新增的9個月大女嬰）。