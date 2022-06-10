土耳其裔藝人吳鳳來台落地生根，跟台籍愛妻陳錦玉(Rynne)婚後生了2個女兒，已在台定居15年以上，取得中華民國身分證，致力推廣台灣文化多年，他也時常在社群平台分享對台灣的觀點；近日他PO文曾遇過路人比較各自小孩的長相，讓他感到不解，引出台灣人缺乏自信，意外受到許多台灣民眾熱烈回應。

吳鳳昨（9）日在臉書發文，提到過去帶女兒去公園時，遇到一位媽媽和他說：「哇，（女兒）混血很漂亮！」，吳鳳回應：「你孩子也漂亮啊！」，沒想到對方說：「不會啊，混血比較漂亮，輪廓深，眼睛大，頭髮不同顏色！不像我們的孩子！」，這番言論讓吳鳳當下很錯愕，因為那位媽媽的孩子也在旁邊玩，怕孩子聽到之後會影響到他們的自信。

認為混血比較好這種事，吳鳳說已經不是第一次聽到台灣人這樣認為，他說在國外從來沒有聽過這種比較方式，更拿自身來當例子，從小沒有被父親拿來跟其他人比較，教育方式是鼓勵為主。吳鳳表示：「我知道台灣人很謙虛，也很喜歡誇獎別人，但是我還是覺得不用說誰比較漂亮，誰比較厲害這種話。尤其是小朋友旁邊真的要注意。」

如今是兩個孩子爸爸的他強調：「其實自信這件事也是一個小朋友很需要的能力，而且孩子有自信等於社會也有自信。很多有自信的孩子也幫助整個國家更有自信。」，吳鳳認為每個人都有屬於自己的特色，許多網友也分享自己的觀點，認為美是相對多元化的，不需要狹隘化。