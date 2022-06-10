韓國女團BLACKPINK成員Jennie從出道至今人氣居高不下，精緻高級的外貌讓她成為許多價值不斐的國際精品名牌青睞，還因為時常穿香奈兒品牌的衣服並穿出不同風格，擁有「人間香奈兒」的美譽，近期南韓綜藝節目中公開了Jennie的家具價格，光是一張床就要價1億7千萬韓元（約400萬台幣），引起許多人的討論。

韓國綜藝節目《TMI SHOW》是由過去的《TMI NEWS》進化改版，從公布明星TMI消息的排行榜秀，改成了邀請明星親自選定的TMI（你不用知道太多的明星冷知識）排行榜，觀眾可以向明星發問，讓許多粉絲能問出想知道的明星資訊。近期節目以「明星家令人想收藏的昂貴室內裝飾」為題，公開明星們家中價格不斐的家具，按照金額排名Jennie獲得了第三，Jennie認為家具最重要的是舒適感，因此在選擇上很講究，而她格紋花樣的床墊也大有來頭，被搜出是瑞典頂級寢具品牌Hästens，還是瑞典皇室指定供應商，該床墊作工精細，需要6名以上的工匠耗時6個月才能完成，一張床墊要價1億7000萬韓元（大約400萬台幣），而這個價錢在韓國都能買一間公寓了。

除了床墊，主持人還揭露Jennie家的沙發和椅子是法國品牌，連音響設備和冰箱都是來自國外知名大牌，最後推算出總價值約2.44億韓元（約574萬元台幣），奢侈的生活方式令網友驚訝不已，紛紛表示 :「果然高級臉要配高級的家」、「這是多少年都存不來的錢」、「同樣26歲的我在幹嘛」。