陶晶瑩從幸福女人升格為幸福總監。（天一愛提供）

演藝圈 「幸福女人」最佳代言人的陶晶瑩，在YouTube新節目《WOW桃姐》中分享自身經營幸福人生秘訣，探討女人要懂得愛自己、過「happy life」的每一天，近期她成為女性調理品牌的邀請，成為年度代言大使，從幸福女人升格為幸福總監。

陶晶瑩以自身及陪女兒面對月事為例，透露自己「幸福」不二心法即是「愛跟陪伴」四個字，她表示：「每個月的生理期經痛是女人終其一生的大件事，如果身旁有個伴傾聽，不一定是老公或情人，像是好姊妹甚至是媽媽角色在一旁安慰，是最有功效的。」

平時就常跟女兒Girls Talk的她更提到每次女兒經期一來遇到生理痛，自己會特別關心她的情緒，還會陪她挑女性用品，她表示：「其實遇到任何問題，我覺得最重要就是陪伴，陪伴很重要，在身邊陪她然後解決問題，會讓當事人感覺到愛與幸福。」值得一提的是，「愛跟陪伴」正好也是品牌成立宗旨，陶晶瑩在接掌「幸福總監」後期望與品牌一同努力，讓使用產品的每位女性朋友都能在喝的感覺、對身體保養的感覺、視覺、嗅覺、味覺這「五感」上感到「幸福感」滿滿。

儘管年過50，保養得宜的陶晶瑩透露自己的「凍齡」的四個秘訣：規律作息、運動、保持心情愉快及食療藥補，善盡代言人職責的她表示：「平常其實會找中藥材來調理身體，但實在有點麻煩，現在有這個產品實在太好啦！當然，要時時刻刻提姓自己保持作息規律，然後常常運動比如說去爬山、打球，然後最重要是保持幽默感讓自己心情愉快，是最重要的。」靠著這幾個養生秘訣保持好氣色的陶晶瑩更自曝自己不怕更年期報到，面對女性更年期，陶晶瑩有她一套心法「解套」，她表示：「有時候更年期是一種生理狀態，把身邊客觀資源、環境資源都能掌握，就不怕這個問題，比如說家庭和樂、有好朋友在身旁，有自己休閒娛樂，有自己喜好，都能平衡人生。」問陶晶瑩給更年期婦女保養自己的建議？她強調：「運動很有效，運動之後會有腦內啡，會容易開心，身體機能也會比較好。」