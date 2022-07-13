女星黃嘉千證實與老公夏克立婚變，16年婚姻走向盡頭，預計暑假過後對簿公堂，過程中雙方友人紛紛控訴諸多罪狀，這些行徑讓資深藝人曹西平看不下去，忍不住怒批：「夫妻離婚本來就是雙方的事情，何必要別人幫你們發言」。

黃嘉千與老公夏克立婚變後，幾乎都是友人跳出來控訴罪狀，這讓曹西平看不下去怒斥：「夫妻離婚，旁邊的人一直出來說話，是當事者請你說的嗎？還是你自己想說？口口聲聲說有證據那是什麼證據，大家比賽說誰比較委屈誰比較霸道，誰比較無情無義」，讓他坦言每個字眼看起來都霧煞煞，更質疑不知道這對夫妻人究竟在哪?為何都是由友人發聲，畢竟旁觀者所言有誰能證實真偽。

夫妻離婚 旁邊的人ㄧ直出來說話 是當事者請你說的嗎？ 還是你自己想說？ 口口聲聲說有證據那是什麼證據 今天這個朋友跳出來說ㄧ下 明天那個朋友又跳出來回應ㄧ下 大家比賽說誰比較委屈誰比較霸道 誰比較無情無義 外配是弱者？ 每個字眼看起來都讓人... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2022年7月11日 星期一

曹西平表示明明是夫妻離婚，卻搞得像八點檔連續劇一樣，而且都是配角一直演，主角卻始終不肯出面，更強調整起離婚事件，最可憐莫過於家人，畢竟已經大到懂得夫妻離婚的事實，接著感概：「異國婚姻真的適合每個人嗎？剛開始都是配合演出，到最後都不想配合也不想演了累了」。

對此，網友紛紛留言：「閒人蹭蹭熱度，家務事第三者請閉上嘴，真是唯恐天下不亂」、「夫妻之間的事，外人還是不要插手與插嘴，對與錯沒有人說的準，只有當事人有權利，旁人沒有」、「為什麼藝人離婚都不能低調一點，老是在互罵對方的不是，好聚好散互相祝福對方不是很好嗎」。