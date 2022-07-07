黃嘉千與夏克立16年婚姻觸礁，預計暑假過後對簿公堂，她坦言做出這個決定相當艱難，知名音樂人許常德聞訊後，在臉書發表關於離婚的看法，感嘆上法院的過程非常痛苦，尤其得要經歷多次天人交戰才能下定決心。

許常德表示上法院的過程，在一場離婚官司中是最大的折磨，即使走到判決終點，傷口也不知道會堆疊多少層，從離婚率就能得知有多少婚姻處於慘烈的戰役上，尤其在不知道要來回法院多少次，經歷無數次天人交戰才能夠下定決心，不僅打官司的當事者相對難受，其他家屬也跟著不好過。

今天又有關於離婚官司的新聞 離婚官司最大的折磨是上了法院的過程非常痛苦 即使走到判決終點 傷口不知會堆疊多少層 這樣的例子從離婚率即可知道有多少 婚姻正在這樣的慘烈戰役上的其他家人也不會好過 而且上法院前 不知道要來來回回多少次天人交戰才能... 由許常德的地下手記發佈於 2022年7月6日 星期三

許常德感嘆台灣婚姻法條為何不能只要有一人提離婚即可，這樣才能讓想結婚的人維繫住婚姻，不然很難離成的婚姻，不僅不能保護較守法的人，反而可以讓不守法的人心存僥倖，也會讓人為了某些原因委屈自己待在不健康的婚姻關係中。

許常德接著指出：「最糟的是婚姻裡，只要有人痛苦，另一個也不會好，這樣整個社會要付出的代價，是充滿負面情緒與給下一代很壞很亂的心境，這時候願意放手的人，越早失去越少」，對此，網友紛紛留言：「為什麼婚姻不能一方決定離就離，這問句在我內心盤旋多年不去」、「適時放手才是對的，走上法律途徑婚姻就失去意義」、「一定是有一方不知道對方辛苦，才不願放手吧」。