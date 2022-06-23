在人生中遇到相知相惜的伴侶是一件難得的事，不過一名女網友分享，自己和男友論及婚嫁後才發現，對方竟是自己外婆弟弟的孫子、無法結婚，「8年甜蜜的感情說散就散」，讓網友們看了之後不禁大嘆「第一次不知道要勸和還勸分…」。

原PO在Dcard發文表示，當初經歷曖昧、表白、熱戀、磨合，原本以為8年的愛情長跑好不容易可以修成正果，不料雙方父母見面後一切亂了套，媽媽聯絡奶奶後才確認，「我交往了8年的人是我的遠親……是我外婆居住在美國的弟弟的孫子，輩分來說叫外再從兄弟」。

原PO回憶，曾經男友跑大老遠買美食只會了哄她開心，或是因為她一句話心情起伏一整天，而她也為了男友學下廚，甚至為了避免遠距離戀愛而放棄出國進修、更高薪的工作機會，雙方互相包容體諒、陪伴彼此成長，「我們明明感情這麼好，卻要因為血緣親等這種鳥事分開」。

對此，許多網友紛紛回應「第一次不知道要勸和還勸分……」、「這麼相愛卻是遠親也太慘」、「對外婆來說是我孫女嫁給我弟弟的孫子」；也有不少人建議原PO可到外國結婚，「覺得除了法律上不能結婚，真的相愛就繼續在一起吧⋯⋯反正8年了該發生的也發生了」、「日本四等親以外可以結婚，你們不考慮入籍日本嗎？」，不過原PO表示，去國外結婚、或者不結婚、甚至釋憲或許是個辦法，「但我們兩個都過不了內心的那一關…」，加上原本就打算生小孩，加上長輩、家族的壓力與情緒勒索，最後還是決定分手。