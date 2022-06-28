烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台灣定居多年，因4個月前烏克蘭與俄羅斯戰爭爆發，讓她與在台同胞們都心急如焚，曾多次拍片聲援自己的國家。佳娜近日收拾心情回歸生活，好一段時間沒交男友的她吐露內心寂寞，上網向廣大粉絲徵求好男人；但佳娜透露，ABC她強力拒絕，因為她的中文好、對方英文好，兩人反而不容易溝通，還聊到「外國女生交往前會先試車？」這個臉紅話題，再度引發網友們一陣暴動。

佳娜日前上傳最新YouTube影片，請來她的好友「可欣」上節目，直說羨慕她已經結婚有小孩，直呼：「我連男朋友都沒有！」，可欣不敢置信地回應：「怎麼可能！」。兩人透露自己剛來台灣時很愛去夜店玩，佳娜問：「29歲的男生不想玩遊戲的話，妳會不會覺得很奇怪？」，可欣直呼這就是已婚跟未婚者的想法不同，她認為如果男生不想上夜店玩，應該是想要找認真交往的女生，想要一段成熟穩定的感情，所以不會有「交往前先試車」玩玩的想法。

（影片來源取自《佳娜老師機》若有移除請見諒）

可欣談到她認識老公時是在美國，對方當時是27歲的ABC，佳娜聽到「ABC」三字，立刻搖手表示：「強力拒絕！我不喜歡台灣人ABC，掰掰」，她說曾經去夜店認識到ABC，但發現對方非常不會說中文，她的中文竟比對方好很多，而對方的英文很好，又讓她有些跟不上，因此兩人的對話變成像「雞同鴨講」，連基本的溝通都不太容易，讓她從此對ABC這個族群敬謝不敏。

林佳娜不喜歡ABC，因為彼此溝通不太容易。（圖／取自YouTube頻道《佳娜老師機》）

佳娜日前公開徵男友，不少台灣粉絲發自介給她，她特別提到一位「三貓爸」，談起喜歡寵物的男生，兩位烏克蘭美女因為自己都有養貓，但因為養一隻貓就很難對付了，所以很佩服這個男生。還有自介會做甜點的男性，但佳娜表示自己喜歡吃鹹的肉，所以很可惜剛好沒有打中她的喜好。