新法將上路，新北市環保局邀集業者開會提前輔導。（新北市環保局提供）

自7月1日起，消費者至連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場購買飲料時若自備飲料杯，業者應提供至少5元的價差優惠，新北市環保局今邀集業者召開說明會，提醒業者務必提早因應，而公告生效日起環保局將加強稽查，未依規定執行的門市，將依廢棄物清理法規定最高可處6000元。

說明會中，有業者提出擔心使用民眾環保杯恐有疫情傳播之虞，環保局則建議可參考國際作法，提供「無接觸服務」，即請顧客將環保杯放至特定位置，店員提供飲品時也不觸摸環保杯，全程保持安全距離，就可在防疫的前提下兼顧環保。

環保局另補充，新北市也有推廣新北Ucup的租借服務，民眾臨時忘記帶環保杯時可以押金200元借用，使用完畢歸還時即退還押金，店家列表可至新北不塑之客友善地圖網頁查詢。

環保署今年4月28日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，規定自7月1日起，四大類規定管制對象，包含連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場，須提供自備飲料杯的消費者至少5元價差優惠，請各縣市配合自實施日起即展開稽查，以落實政策推動。

環保局表示，為使新北市各業者了解上述政策，因此辦理說明會，除向業者宣達應於營業場所明顯處標示「自備飲料杯省＿元」字樣，且每字邊長至少五公分外，並提醒業者此項政策自公告生效日起即展開稽查，請業者務必確實配合法規公告實施期程，完成張貼標示、調整結帳系統等因應措施，避免觸法。屆時未依規定執行的門市，將依廢棄物清理法處6000元以下罰緩，並限期1週內改善。

不過店家提供消費者試喝、以免費兌換券或贈品方式取得之飲料（如買一送一的第二杯）、或以紅利點數或其他方式（銀行紅利、line point、open point、全家點數、綠點等）集點所兌換的飲料，可不提供自備優惠。