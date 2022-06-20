臺鹽(1737)旗下產品熱銷到被詐騙，今(20)日前往所轄警局報案，提醒消費者慎選有信譽的通路購買商品，不要上當！

台鹽黑魔法植萃還原洗髮精從110年11月上市以來熱銷到缺貨，引起詐騙集團覬覦，「台鹽線上購」客服專線連續接獲多起消費者被詐事件，有位消費者不察在詐騙集團架設的一頁式網站下單2瓶洗髮精1088元，至超商取貨付款時卻被要求付款3千多元，還好消費者機靈，發現金額不對未取貨，並立即反應。

另一起個案則是已完成下單取貨，但收到的卻是與產品不相干之不肖商品，讓消費者大呼受騙。臺鹽公司循線追查，發現詐騙集團不但盜用臺鹽logo、產品圖、「台鹽線上購」客服等資訊，而且還在facebook以及Instagram購買網路廣告擴大宣傳，詐諞集團架設的下單網站，乍看與臺鹽官網竟有八九成相似，但不肖業者擷取的臺鹽相關資訊卻無法點入，且無法互動，連最後的購買網址及客服電話都遭竄改。為維護消費者權益及譴責詐騙行為，臺鹽公司立即報案以正視聽。

臺鹽表示，目前「台鹽線上購」官方網站上架逾百項台鹽商品，商品頁串接官方粉絲團及官方Line，客戶點擊即可線上與小編客服聯繫。