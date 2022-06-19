響應國家海洋日，台東縣環保局與東管處在杉原灣辦理淨海、淨灘活動。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

響應國家海洋日，台東縣環保局與東管處在杉原灣辦理淨海、淨灘活動。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

台東的杉原灣曾有海龜上岸產卵紀錄，台東縣環保局與東部海岸國家風景區管理處，今天上午在杉原灣共同舉辦國家海洋日「淨海淨灘 回龜杉原」活動，共清出海洋廢棄物38.27公斤，環保局呼籲，建立良好的海洋生態環境，迎接海龜重返杉原灣。

響應國家海洋日，昨天的淨海、淨灘活動在杉原灣兵分二路，分別由「潛海戰將-台東縣水中運動訓練協會」人員潛入海底清理海廢，海灘部分則由環保局、東管處及佛光山日光寺人員與民眾共同清理，總計約200人參加。

民眾周小姐撿到的第1個廢棄物是個打火機，看得出時代久遠，她說，自己是第1次參與淨灘活動，覺得十分有意義，可以為環境盡一分心力，也很開心。

環保局表示，這次清理的廢棄物結果，淨海清出17.52公斤、淨灘為20.75公斤，總數量38.27公斤，希望透過實際行動，喚醒民眾對於海洋保育的觀念，宣傳在生活中減塑、海洋遊憩時隨手帶走垃圾、不隨意踩踏珊瑚等愛護海洋行為，守護杉原豐富的海洋生態。

台東縣水中運動訓練協會指出，海洋廢棄物問題日益嚴重，破壞了海岸景色，危害海洋生物賴以生存的環境，這兩年持續與台東環保局共同合作維護海洋生態，響應淨海活動，攜手維護海洋環境，希望能打造海龜重返杉原灣的海洋友善環境 。