北海岸一直是許多民眾騎車漫遊的熱門地點，公路總局為提供單車騎士更安全、完整的騎乘環境，公路總局第一區養護工程處規畫設計台2線水流公廟到中角段的海側自行車道，讓民眾能夠在騎自行車時，確保安全同時，還有著良好的視野。公路總局24日邀立委前往試騎履勘，全線預計年底前完成。

台2線萬里、金山、石門一帶是眾多民眾遊覽北海岸必經之地，沿途蔚藍的海岸線，吸引許多路過遊客停留駐足拍照打卡，看海及喝杯特色咖啡。但不少路段由於路輻不足，自行車往往得與車爭道，險象環生。

公路總局第一區養護工程處規畫中角至水流公廟的自行車道新建工程，車道採1.5公尺到2.5公尺寬的瀝青路面，欄杆採1.2公尺高透空不鏽鋼欄杆外加原本扶手。24日上午一工處邀集立法委員沈發惠、賴品妤及交通部次長陳彥伯、公路總局副局長林聰利，參與第一階段工程完工前履勘，並試乘一段自行車道。

一工處表示，工程執行過程克服變電箱遷移、保留候車亭作繞道及辦理橋梁拓寬，交通部北觀處在沿線隙地亦已配合改善作自行車道優化，沿途行經中角灣、跳石、水流公廟，一覽北海岸風光，短期工程已近完工即將啟用。

一工處規劃自行車道2.3公里，經費使用3600萬元，北觀處辦理1.8公里隙地自行車道優化。長期部分，編列7000萬預算，將總計0.9公里的各斷點接續起來，預計今年12月底前，全長5公里自行車道將可提供自行車車友舒適、安全、風光明媚的用路環境。

景美工務段段長陳弘翰表示，另為考量健走愛好者也喜歡邊走邊欣賞濱海風光，因台2線沿線路肩較不足，自行車道也可讓行人共用通行。