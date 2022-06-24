民進黨立委沈發惠、賴品妤、新北市議員張錦豪今（24日）上午出席交通部、公路總局及北觀處主辦的北海岸「藍海自行車道」完工前履勘記者會。沈發惠、賴品妤、張錦豪指出，該車道能以慢活方式踏騎著自行車飽覽世界級的北海岸景觀。

沈發惠、賴品妤、張錦豪等除聽取交通部公路總局簡報，並與交通部政務次長陳彥伯、公路總局副局長林聰利、公路總局第一區養護工程處處長陳俊堯、觀光局北觀處處長陳美秀等人一同騎著單車體驗優化後的自行車道與北海岸美景。

沈發惠、賴品妤指出，這條以海景為主「藍海自行車道」完工後，讓自行車車友及旅客來到金山、萬里地區旅遊時，能以慢活方式踏騎著自行車飽覽世界級的北海岸景觀，對於提升我國自行車旅遊與北海岸觀光產業發展具有指標性的意義。

沈發惠立委、賴品妤表示，自行車旅遊活動是交通部近年來全面推動重點政策，「藍海自行車道」路段完成優化後，不僅能提升整體自行車騎乘環境品質，亦加強自行車旅程多元化體驗，為自行車觀光產業發展注入動能，對於金山、萬里地區觀光產業的長期發展將有莫大裨益。

沈發惠強調，他和賴品妤、張錦豪積極爭取這條北海岸最美海景的「藍海自行車道」，歷經一年多的努力，總算順利完成優先路段建置，感謝交通部、公路總局及北觀處，從路段規畫設計、編列經費及辦理施工作業各階段都給予全力支持；對於中期建置部分，將持續督促交通部、公路總局、北觀處辦依規畫期程持續辦理，並如期完成建置。

張錦豪表示，完工後的台2線39k-34K「藍海自行車道」，將可有效降低自行車騎士與汽機客車爭道的危險情形，提供自行車旅遊更安全的騎乘空間，優化後之部分路段較原設計更貼近海側，遊客可以更安全地騎著單車，一路迎著柔和的海風，欣賞蔚藍北海岸海天一色的美景，充分體驗自行車健康、休閒、慢活及暢遊北海岸的樂趣。

交通部政務次長陳彥伯表示，這條台2線34K(水流公廟)-39K(中角)海側自行車專用道車道建置案，非常感謝立委大力支持，長期以來，交通路都持續建置環島路線，從去年自行車旅遊年開始，交通部就投入12億元辦理環島路線的串聯計畫，目前正持續進行，盼未來可從台北騎到東北角再至北海岸，讓各路段自行車道能串連起來，讓民眾對自行車旅途有新的體驗。