本土昨增744例創下歷史新高，國民黨立法院黨團今向蔡政府提出呼籲，要求隨著疫情日趨嚴重，政府除應加快5至11歲兒童疫苗的EUA審查，避免大量兒童染疫致死；同時，既然政府已決定要與病毒共存，就應比照美國、英國、德國的做法，免費提供快篩試劑，避免讓國人赤手空拳對抗疫情。

國民黨團書記長萬美玲指出，進入後疫情時代後，蔡政府已決定與病毒共存，但抗疫視同作戰，不可能讓民眾赤手空拳上戰場，否則將造成太多無謂的犧牲。因此，有幾項工作蔡政府必須盤點是否已完成。

萬美玲說，在疫苗施打率上，是否已經足夠？第四劑疫苗，台灣是否已超前部署？快篩試劑的價格是否合理，數量是否足夠？

萬美玲說，以快篩試劑為例，經要求衛福部提出資料後，發現政府採購快篩試劑時若經過「共同公共契約比價」，最低採購價格是59元就可買到。但以目前民眾使用率較高的「福爾威創」這個品牌來看，若是到藥妝店購買，每劑價格約300元上下；亞培也是300元左右，價格明顯高出許多。

萬美玲強調，政府在未經共同契約的情況下，「福爾威創」的購買價格為67元，但經過共同公共採購契約可以壓到59元，亞培則是95元，未來採購數量若再增加，還可以再往下壓。因此，蔡政府應盡快成立快篩試劑國家隊，除了能將價格往下壓，更有助於穩定供貨。

國民黨立院黨團總召曾銘宗則說，這波疫情非常嚴峻，近期每日確診恐將破千，甚至是破萬，面對這種情況，政府因應配套做好了嗎？從現實來看，恐怕是嚴重不足。

曾銘宗指出，蔡政府既然已決定要與病毒共存，面對日趨嚴重的疫情，政府應免費提供快篩試劑讓民眾自我檢測。他說，目前英國、德國與美國都已免費發放快篩試劑，日本甚至連PCR檢測都是免費，要求蔡政府也應該比照辦理。

針對疫苗覆蓋率的問題，曾銘宗則指出，目前台灣65歲以上疫苗覆蓋率嚴重偏低，65至74歲為69.4％，75歲以上是55.5％。從新加坡的經驗來看，65歲以上出現重症情況非常嚴重，呼籲政府進一步拿出誘因，讓65歲以上盡快施打疫苗確保健康。

在抗病毒藥品部分，曾銘宗說，目前指揮中心只準備了2萬3500人份的藥品，數量嚴重不足，衛福部雖宣稱已與藥廠簽約購買70萬份口服藥，但35萬份卻是在6月才到貨，會不會太慢？宣稱超前部署的蔡政府在哪裡？

對於兒童疫苗施打政策進度，曾銘宗說，依照美國經驗來看，這一波美國有超過900位兒童染疫死亡；而依照我國專家預估，這一波疫情下，可能會有超過上百例兒童死亡，因此國民黨要求衛福部加速審查5到11歲疫苗的EUA審查，避免兒童大量染疫後造成嚴重後果。