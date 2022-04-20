【愛傳媒特約記者吳思賢報導】隨著新冠肺炎的疫情升溫，確診人數在4月20日突破了2000例，再度攀上高峰，連帶著因為跟確診者有接觸史而必須隔離的人數也暴增，這些人都必須要快篩，造成快篩試劑供不應求，到衛生所領取要排隊1個小時。

先前新冠肺炎的快篩試劑，在很多地方都可以買到，但現在因為擔心試劑不足，統一收回由衛生機關發放，免費提供給因為跟確診者有接觸史，而被衛生機關認為有需求的民眾。

有住在新北市衛生局及板橋衛生所附近的民眾表示，她去新埔國中接小孩，路過板橋衛生所發現門口擠滿人，不知道有什麼事，一問才知道是接到通知來領快篩試劑的民眾，而且平均十分鐘才叫號十位，走出衛生所的民眾表示，排隊1小時才拿到一劑快篩試劑，還抱怨說幾天前通知本來說可以來領取兩劑快篩試劑，來了之後才發現只能領取一劑快篩試劑，櫃檯說因為怕庫存不足，所以依照最新的規定改成只發放一劑。

這位家長說，希望政府趕快採購更多的篩檢試劑，不然要排隊一個小時領一劑，實在很困擾，而且在衛生所門口的民眾，都是有接觸史的民眾，對附近的文德國小與新埔國中也會增加傳染的風險。