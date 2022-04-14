《大新聞大爆卦》

2022年高雄市長選舉，民進黨已提名現任市長陳其邁競選連任。國民黨人選至今未定，前高雄市副市長李四川、無黨籍立委高金素梅表態無意，部分深藍社團則私下喊出徵召孫文學校總校長張亞中參選。有網友認為，第一人選是國民黨主席朱立倫御駕親征，第二人選是高金素梅，還有網友推薦醫師蘇偉碩。

針對藍軍派誰參戰高雄，《大新聞大爆卦》節目主持人馬千惠13日念出網友心中人選，「高雄市長建議人選，第一位是朱立倫御駕親征；第二是高金素梅，她是無黨戰神，派其他人視同棄選」、「國民黨高雄可以藍白合，推醫師蘇偉碩。因為萊豬立場不同，被民進黨黑，這也是國民黨讓人改觀的一個開始」。

「宅神」朱學恒則表示，如果台北市長柯文哲到一個對他極不友善的地方，去選高雄市長，換台北市副市長黃珊珊退選北市，讓藍委蔣萬安出來選台北市長，柯一定是一個很爛的談判者；如果柯文哲到高雄，換取蔣萬安退選，這才說得過去。

朱學恒接著表示，要朱立倫去選高雄市長，已經跳脫理性的觀點，就好像是要折磨朱、讓朱受盡痛苦，甚至可能敗選；以前朱立倫是國民黨的中興少主，也算是空降，「朱立倫要不要把當年的好運道賞給別人？」