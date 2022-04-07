郭雪芙今（7）日身穿白色西裝外套，下身失蹤露出雪白長腿為珠寶品牌站台，近期忙於拍《華燈初上》的她，久違出席公開活動一開場就坦言心情蠻緊張的，而在活動中被問到流出露點片反應，開玩笑的回「大家都有點」，不想再評論。

郭雪芙在《華燈初上》演出「愛子」王愛蓮一角表現亮眼，隨著劇情的推進兇手出爐後郭雪芙心情也輕鬆，因不用再被逼問兇手是誰，怎料，在播出第三季時疑似有郭雪芙露點畫面流出，事後經紀人嚴正澄清：「基本的防護措施都有做好，而且《華燈》是一個這麼專業的團隊，不可能會播出演員有露點的畫面，所以完全沒有這回事。」

郭雪芙今在受訪表示，半開玩笑的說「大家都有點」，但消息出來後也不想理會，經紀人也有回應，且認為是有心人惡搞，但一直傳閱後，人家以為我不介意，其實沒有不介意，只是不必要聊下去，因有人惡意製造這個影片，要找流出來的人，這樣的人比較惡劣，大家也不用傳閱。她也重申保護措施都有做好，是有心人士惡意偽造，同時呼籲「不要再流傳不實影像。」

郭雪芙佩戴Qeelin的葫蘆造型耳環，象徵著有福氣的意涵。(品牌提供)

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。