賴香伶說，她下午2點40分在桃園區風禾公園跑行程時，接到柯的道歉來電。(蔡依珍攝)

賴香伶說，她下午2點40分在桃園區風禾公園跑行程時，接到柯的道歉來電。(蔡依珍攝)

民眾黨主席柯文哲遭爆因不滿中評會建議撤銷苗栗縣議員提名飆罵中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴潸然淚下，賴10日下午證實2點半接到柯P的道歉電話，雖然一時覺得委屈，但相信大家都不是為了個人，也都有雅量突破障礙，她也希望雖然有言語不當的情況，但仍要往前走，黨跟組織都能摒除私見、尊重制度。

賴香伶說，她下午2點40分在桃園區風禾公園跑行程時，接到柯的來電，開頭就說：「我是柯文哲，我很誠心誠意跟妳道歉！」賴也當場回覆，希望2人溝通的問題是在各有想法，不要有情緒性的話語，強調黨剛成立，有很多制度不足或不夠健全，但大家都不是為了個人，針對情緒用語使用不當，她也提醒柯P未來要更謹慎發言，柯也知道對大家造成傷害，也誠意道歉。

賴香伶說，很多爭議案件，特別是中央評議委員會跟中央委員會是兩個不同的黨的機制，互相間彼此職責不同，她也跟柯P特別說明，為何自己會在會上比較激動，希望他能夠了解中央評議委員職責跟選舉紛爭制度，若是程序真的不對或瑕疵，本來就要有公平跟被檢討機會，雖然這次有言語上面的不當，不應該停留在這，期待黨和組織文化能在事件中，能夠摒除私見、尊重制度、建立平等對待的關係，有跟主席交換意見。

賴香伶也說不會有疙瘩，笑說自己跟柯P工作快8年，不論是市府或立院或黨內，都知道大家都希望為政治改革有承擔承諾、也有共同理念，面對情緒發言雖然一時之間會覺得受委屈，但有信心會突破障礙，畢竟不是個人私人情感問題，是一個黨發展裡各自角色不同，相信大家都會有雅量，自己也要面對不分區立委角色，桃園選舉的參與也是很多黨員期待，大家都要往前走，但不能當作有些事情不存在，這是不好的。

賴香伶不諱言，這幾天想很多，還好很多辦公室同仁都相挺，特別是辦公室主任林恕暉，真的非常認真負責，也許做法或說法上，讓黨內一時覺得不夠完整，但大家都不是敷衍態度，「這是我最心疼的地方！」