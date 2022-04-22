老舊公寓居隔怎麼取物？ 陳時中：把鑰匙丟下來

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會上指出外送並非是送到房間或面交，只是放在門口一事，全國外送產業工會表示，這顯見陳時中對於外送業實際工作樣態毫無所悉，若以現金支付的確診者與隔離者訂餐時，勢必會開門交付款項與外送員進行接觸，只要不停止現金單支付功能，外送員收付現金時勢必會面臨高接觸風險的狀況，若平台全面停止現金支付功能，若沒有信用卡或是有刷卡功能金融卡功能的民眾，就無法被照顧到。

外送工會指出，確診者或居家隔離者訂購外送，目前並無法註記也無法專案處理，外送員也無法自由選擇訂單，在這樣的狀況下等於讓所有外送員都有機會面臨接觸染疫的風險；至於記者會上提及公寓電鈴壞掉、對講機壞掉的問題，確實也是公寓住宅常見的狀況，甚至有些根本沒有裝設相關設備，這可不是從樓上丟鑰匙就可以解決的麻煩。

外送工會認為，只要外送員一確診，以一天取送25單至50單而言，至少會有50至100個接觸點，造成的負面影響恐怕國家難以承受，更不要說許多外送員家裡是有老有小，也有無法施打疫苗的幼兒，要是在外工作的外送員回家裡造成憾事，這樣的悲劇誰也不願意見到。

外送工會指出，不要強迫所有外送員上陣取送高風險訂單，而是應該由國家出面召集一批自願承擔風險的外送員肩負此防疫重責大任，國家也應該給予這批勇士更完善的裝備與相關防疫津貼來激勵這批勇士，若機制完善，未來在流行高峰期時也可以此機制協助政府配送防疫物資或藥品到家戶，一舉數得，切勿因自己對產業的不了解，讓錯誤政策造成欺壓外送員的元兇。