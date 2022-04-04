縣長楊文科為有效降低全縣車禍肇事及傷亡人數，提升交通安全，月前在道安會報要求交通旅遊處與各鄉鎮市公所共同研議改善措施，交旅處日前邀集相關單位討論，認台3線峨眉鄉「死亡路段」的改善，是最明顯的成功案例。

交旅處長游志祥指出，新竹縣2021年死亡及受傷交通事故有992件，雖較2020年減少了224件，但仍需改善整體的行車環境，如巷道速限30公里，左轉專用車道避免機慢車駛入誤區違規等，該處就目前有改善空間的道路及相關交通法規，從用路人角度與各鄉鎮市公所說明及討論。

像曾被稱為「死亡路段」的台3線峨眉鄉89到90k北上路段，限速60公里，短短1公里因有5個彎道，吸引重機騎士以上百車速「壓車」過彎展技，常因剎車不及失控，翻車、摔倒、衝撞護欄或電桿，甚至開到對向車道直撞來車，這5年來已發生38起死亡悲劇。

交旅處、縣警局、公路總局第一區養護工程處及公所會勘後，去年將「死亡路段」改為1快1慢車道，路中畫槽化線並設防撞桿，迫使重機騎士必須減速，設置的測速照相也在3月1日上路，透過這些交通作為，也達到預防重機飆速車禍的效果。

游志祥表示，台3線峨眉鄉易肇事路段，是採取車道縮減等方式，減低行車速度避免車禍事故，該處已在竹北市文興路以畫設槽化線，縮減車道方式讓車輛減速，針對各鄉鎮市易肇事路口，將以車道標線配置、交叉路口幹支道區分、機慢車停等區及專用道等做逐步調整，以強化新竹縣行車安全。

同時，希望工務處及各鄉鎮市公所每年進行道路刨鋪時，不得再遵循過去僅以「復舊」方式處理，必須在刨鋪前，重新檢視路口及路段標誌及標線，確實依照交通部及營建署最新法規與指導原則重新檢視。

交旅處期藉由與相關單位面對面討論各地易發生車輛道路狀況，透過道安會報逐年改善全縣的交通環境，降低事故發生率，提升人車安全。