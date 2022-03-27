2021＋桃園地景藝術節狂吸159萬人次，桃園市長鄭文燦宣布閉幕不閉園，20件作品延展到5／1。(蔡依珍攝)

2021＋桃園地景藝術節狂吸159萬人次，桃園市長鄭文燦宣布閉幕不閉園，20件作品延展到5／1。(蔡依珍攝)

2021＋桃園地景藝術節狂吸159萬人次，桃園市長鄭文燦宣布閉幕不閉園，20件作品延展到5／1。(蔡依珍攝)

「2021＋桃園地景藝術節」首次移師桃園區，在南崁溪畔、桃林鐵路、虎頭山公園及虎頭山創新園區，結合城市與河川地貌登場，17天狂吸159萬人次參觀，桃園市長鄭文燦大讚成功展現桃園的魅力及實力，也讓市民朋友看見空間改造的成果，宣布閉幕不閉園，20件熱門打卡作品展至5月1日。

鄭文燦說，地景藝術節最初以大型藝術裝置呈現，後來逐漸以「藝術打椿」、「社區參與」、「地方覺醒」為精神，力求尋覓地方基因，從地景變遷看見人與土地的互動及感情；而市府辦理桃園地景藝術節累積多年經驗，藉由打造「沒有圍牆的美術館」及「無界限的舞台」，形塑桃園文化品牌，因此桃園地景藝術節結合藝術作品、展演及居民參與等三項元素，構成深具魅力的文化活動。

鄭文燦提到，2021＋桃園地景藝術節持續推展「都會綠洲」的理念，一反過往城市水泥建築樣貌，而是透過地景藝術，保留生態紋理，提升公共空間的質感及美感，從3月11日至27日止共計17天展期，期間感謝45位國內外藝術家、14組社區及社群團體，展出32件藝術作品及60場精彩活動，廣受好評。

鄭文燦希望2021＋桃園地景藝術節為市民朋友留下美好的回憶，宣布為打造無圍牆美術館的理念，2021＋桃園地景藝術節採取閉幕不閉園，有20件熱門的打卡作品展至5月1日，另外2022桃園地景藝術節將移師至大溪區結合大漢溪流域舉行。