迎接端午節，國泰飯店觀光事業旗下的旗艦品牌COZZI Blu和逸飯店桃園館2F「逸薈軒」川揚中餐廳即日起推出「粽情盒意」端午禮盒，標榜以餐廳中最受歡迎的明星菜色客製化為端午美饌，創作出融合川揚風味的精緻新風貌。「粽情盒意」端午禮盒每組1,380元，內含東坡鮑魚八仙粽一顆、天府椒麻牛三寶粽兩顆、紫米桂圓棗泥伍仁粽兩顆，搭配量身打造精緻包溫提袋，送禮自用兩相宜。五月十三號前預訂即享早鳥89折， 現在加入國泰飯店觀光事業AMAZZING CLUB會員獨享9折優惠。

本次逸薈軒端午禮盒以「經典豐味」為主題，用經典而豐盛的美味菜餚打造端午盛宴。將餐廳的金字招牌阿婆圈子紅燒肉、麻辣牛三寶等通通入粽。其中「東坡鮑魚八仙粽」，以10道嚴謹工法所製成的東坡肉，選擇肥瘦分明的豬五花添加蔥、薑、辛香料及紹酒、醬油等輔料文火慢煨數小時烹製而成，特以濃油赤醬的上海菜式烹調，但減少油的含量，並慢熬出醬香與焦香。入口肥而不膩，色澤紅亮一口咬下唇齒留香。佐以八頭鮑、蓮子、開陽、白果、栗子、鹹蛋黃等八寶，裹入荷葉中，撥開粽葉淡淡荷葉香氣撲鼻而來，滿載豐盛的東坡鮑魚八仙裹蒸粽是逸薈軒在端午時節給饕客們的禮讚。

嗜辣的饕客們絕不容錯過的椒麻牛三寶升級版， 逸薈軒重新解構麻辣水煮牛的川式風格推出「天府椒麻牛三寶粽」，將軟Q的牛筋、彈牙的牛肚、厚實的牛腱搭配青花椒及十三香等佐料一同滷製，其麻爽與香辣滲透至長糯米心。前味麻辣，後味嚼的出麻油與紅蔥頭的鹹香，實屬天府一等賞。

喜歡吃甜的朋友可選擇「紫米桂圓棗泥伍仁粽」。有別於市面上推出的冰心粽和鹼粽。本次主廚匠心獨具希望以傳統手法加入新意創作能夠喚醒品粽的初心。將慣用在港式月餅的伍仁改良並重新詮釋乾果風味，將芝麻、松子、腰果、核桃炒香後加入由桂圓汁慢熬熟成的紫糯米中，輕甜的韻味透著黑糖香氣，再包入自製的紅/黑棗泥餡，猶為今年度甜粽的絕佳亮點。