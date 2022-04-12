大魯閣（1432）歷經六個月、斥資上億打造挑空14米的新竹蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE，終於要見客，預計本周15日起試營運，為邁進全天24小時營業，初期自上午9時起開店至凌晨成為桃竹苗首見深夜書店，預計將成為下半年聚客人流新動能，有望帶動全年整體損益兩平。

大魯閣新竹湳雅廣場福島岩盤浴之後第二家開至深夜大店，新竹湳雅店近500坪規模，除了藏書逾三萬冊，居全台第二大蔦屋書店，挑高14米等同三層樓設計，也讓合作方大魯閣耗盡人力與預算，此外，為展現新竹蔦屋多元風格，全店展售文具雜貨品牌73家，以符合新竹高科技城職人精神，包括來自日本的手工道具品牌「Cohana」、京都烏丸通線香品牌「香彩堂」、創立超過60年的陶瓷品牌「SAIKAI西海陶器」等。

開幕同時與最具摩登復古風格、台灣唯一的古蹟級文創百貨「林百貨」合作，在新竹也能入手台南美食手信、選擇質感文創商品；並引進桃竹苗區最齊全的TG「臺灣玻璃×深澤直人」設計商品與禮盒組，透過新竹之光的玻璃工藝品，在空間中編輯獨有的書與生活結合的風景，讓TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店與國際緊密縫合。

大魯閣自結首季合併營收達2.62億元，與去年同期增長12.24％，主要動能還是來自近一年來包括福島岩盤浴開幕、新品牌Roller186滑輪場與加上上半年大魯閣新竹湳雅店全新改裝等帶動人流與新業績，下半年隨著日本蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE搶客，有機會讓全台業績翻轉。