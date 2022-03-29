農委會農業金融局29日表示，因應後疫情時代，農產業及金融環境變化，為提高信用部競爭力，在金融穩定之前提下，持續滾動檢討法規制度，擬具4項辦法修正草案，並依行政程序法規定，進行預告程序，以徵詢各方意見。

農金局指出，這次修正重點為，一、農會漁會信用部各項風險控制比率管理辦法第4條、第7條修正草案：增訂符合一定財務指標之信用部，得提高對非會員授信限額；放寬各類授信對象最低授信總額，協助信用部業務推展及提高資金運用效益。

二、農會漁會信用部業務輔導資金融通及餘裕資金轉存辦法第10條之1修正草案：放寬信用部收受轉存款之資格條件，發揮農業金融體系資金流通機制，減輕農業金庫轉存款之資金壓力；並對信用部收受總額限制予以差異化管理，以控管轉存款風險。

三、農會漁會信用部對贊助會員及非會員授信及其限額標準第5條修正草案：增訂符合一定財務指標之信用部，非會員授信之擔保品坐落位置得擴及信用部所屬直轄市、縣（市）毗鄰之一直轄市、縣（市）內，擴大信用部承作區域。

四、農會漁會信用部經營業務項目及範圍調整辦法部分條文修正草案：調整信用部申請業務項目及範圍之資本適足程度評估標準，以反映信用部經營現況。