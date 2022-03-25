立法院25日院會三讀通過18歲公民權修憲案，民進黨團在議場內拉布條拍照紀念。（姚志平攝）

立法院25日院會三讀通過18歲公民權修憲案並交由公民複決，民進黨團總召柯建銘（中）帶領黨籍立委在議場門口舉行記者會，呼籲把325改為修憲紀念日、青年日。（姚志平攝）

在朝野高度共識下，立院院會今天通過「18歲公民權」修憲案，中選會表示，該憲法修正案經立法院公告半年後，應於3個月內投票複決，但是否合併111年地方公職人員選舉同天舉行投票，將提中選會委員會議審議決定。

中選會說明，依據《中華民國憲法》增修條文第1條第1項規定，中華民國自由地區選舉人於立法院提出憲法修正案、領土變更案，經公告半年，應於3個月內投票複決，不適用憲法第4條、第174條的規定。

中選會指出，《公民投票法》第23條規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行1次。然而，憲法修正案的複決，由於《憲法》增修條文已明定辦理期限，不適用公民投票法第23條規定。

在朝野高度共識下，立院院會今天通過18歲公民權修憲案。（林縉明攝）

中選會表示，111年地方公職人員選舉將於11月26日投票，憲法修正案經立法院提出，中選會應於《憲法》規定期限內辦理複決投票，但是否合併地方公職人員選舉同天舉行投票，屆時將提中選會委員會議審議決定。