儘管昆山開發區、花橋經濟開發區及昆山高新區和陸家鎮部分區域繼續實施靜默管理至4月19日，不過市場認為，隨著上海及昆山開始走向分區解封，對供應鏈負面衝擊將逐步降低，今天公告持續停工的台光電(2383)、嘉聯益(6153)、揚明光(3504)、楠梓電(2316)、亞電(4939)及建準(2421)等盤中股價無畏利空止跌反彈。

大陸本土疫情未解，不過封城停工至4月12日的昆山開始調整防疫管制，自24時起昆山將由全域靜默調整為分區分類差異化靜態管理，但昆山高新區，昆山開發區、花橋經濟開發區全域範圍，以及昆山高新區和陸家鎮的部分區域畫為靜態管理區，繼續實施靜默管理，時間為4月12日24時至19日24時，實施「非必要不流動、只進不出」的防控措施。

今天早上台光電等位於持續靜默管理地區廠商陸續重訊公告配合當地封控措施至4月19日。

不過，儘管台廠聚集的昆山主要地區持續封控，但位於非靜默管理區域的廠商已開始備件申請復工，隨著上海及昆山開始走向分區解封，對供應鏈的負面衝擊將逐步降低。

目前公告停工的廠商多強調，訂單並無變化，只是配合防疫政策停工，待復工後將加班趕工，希望對營收衝擊僅限於4月。