受到來自周邊國家的開放壓力，泰國打算進一步在5月取消旅客入境落地的PCR核酸檢測。泰國疫情指揮中心原則上同意但尚未批准，將視潑水節後的疫情狀況做最後決定。

為了吸引外國遊客赴泰旅遊，泰國去年11月開始實施完整接種疫苗旅客入境免隔離的Test and Go計畫，並隨著疫情趨緩而不斷放寬規定。

今年4月1日起旅客赴泰登機前不再需要出示PCR核酸檢測，完整接種疫苗旅客入境落地後須進行PCR核酸檢測，陰性即可自由活動，落地後第5天必須自己進行ATK快篩測試，還要有保額2萬美元的保險；而未接種疫苗的旅客入境除須進行PCR核酸檢測，還須隔離5天。

但隨著鄰近國家如馬來西亞、新加坡和越南等也逐漸開放，泰國爭取國際旅客的壓力倍增，公共衛生部疾病管制署向疫情指揮中心提案，希望從5月起取消旅客入境落地的PCR核酸檢測，改以ATK快篩取代，盼簡化流程增加旅客赴泰意願。

疫情指揮中心今天舉行全體會議，指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin）在會後記者會中表示，指揮中心原則上同意但尚未批准這項提案，是否正式批准要取決於宋干節（Songkran）後的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情狀況。

塔維辛表示，宋干節後疫情指揮中心將再開會確認是否5月起以ATK快篩取代旅客入境PCR核酸檢測，屆時還將討論是否再簡化旅客入境泰國的申請文件、是否降低保險保額以及是否縮短未接種疫苗旅客的隔離期。

俗稱潑水節的宋干節是泰國佛曆新年，今年的宋干節落在4月13日到15日，加上16和17日的週末，形成了5天連假，大型的返鄉人潮可能會帶來COVID-19疫情擴散。

目前泰國每日新增確診數約在2萬2000例到2萬5000例之間，每日新增死亡人數介於80人到100人之間，公共衛生部預估潑水節後將會有一波疫情高峰，可能每日新增確診達到5萬人、死亡破百，若民眾不遵守防疫規定，最糟可能達到每天新增確診10萬人。