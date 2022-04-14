受到新冠病毒影響，同樣也封城一陣子的馬來西亞14日表示，預計在未來6周內要大開國門，至少可先放行約18萬外籍勞工進入，以解決當地人力嚴重不足問題。

目前，馬來西亞的栽種以及製造業需人孔急，當地政府也計畫將從15日開始，加快入境資格審批流程。

為防止新冠病毒擴散，過去兩年期間馬來西亞也暫停放行外籍勞工。結果是，造成各行各業人力短缺，尤其是占全大馬耕地一半以上，棕櫚樹的種植以及維護工作。

棕櫚樹在缺少工人維護下，出口至為重要的棕櫚油自然也無法擴產。趁著疫情消褪，馬來西亞在4月1日重開邊境，就是希望儘快找到人力，彌補過去高達幾十億美元的損失。

大馬政府坦言，目前各產業都有人每天跑來催快一點解封邊境，不過，在先要維護當地民眾工作權之下，得先清算並確定還有多餘職缺後，才能放行外國人士入境工作。

不過，專家學者認為，馬來西亞這項確定的工作多此一舉且浪費時間。因為，外籍勞工能做的事素來都以骯髒、危險甚至吃力不討好為主。當地人寧可去開網約車賺更多的錢，也不會去搶外勞的飯碗。

根據大馬政府統計，目前境內大概只有117萬合法的外籍勞工，遠低於疫前的170萬左右。截至7日為止，馬來西亞政府一共收到52萬份，來自當地各行業所需的外勞申請。

好消息是，大約2.5萬名外籍工作者將於27日前完成入境面試。另外，還有15萬名，也將在跑完程序後的6周內進入馬來西亞。