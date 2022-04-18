「第一屆全球客家流行音樂大賽」祭出105萬總獎金，廣邀全球優秀音樂人報名，不少來自各地音樂人共襄盛舉參與宣傳，包括羅文裕、彭佳慧、廖允杰、薛仕凌、光良、余畑龍、李佳薇、李俊緯等人，身為2015年潮客樂代言人的光良，大方在官方臉書留言鼓勵大家報名，「我是馬來西亞客家人，會講客家話的人也很多。趕快來報名喔」。

光良日前參與舞台劇《幕後傳奇苦魯人生》演出，還去了一趟南台灣度假，除了持續經營「光說瘋良話」Podcast節目，總有遠見且眼光獨特精準的他最近也開始想開Twitch頻道，並在臉書上詢問歌迷意見獲得大家支持。

來自馬來西亞的余畑龍是著名歌手與網紅，曾在客家流行音樂金曲榜中獲得十大金曲，期待這次能在音樂大賽中看到大馬選手站上國際舞台，「當我以客語做影片或創作，總是有些網民會呱呱叫說我的客語不夠正宗不標準... please la~ 你以為客家話只有你家的一種咩，聽聽影片裡不同的客家啦」。新加坡歌手李俊緯，以鄰家大男孩的優質形象備受喜愛，日前自爆染疫，經過治療後已康復，近期更推出音樂作品〈最初的期待〉。