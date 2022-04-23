配合「世界閱讀日」系列活動的舉辦，台中市立圖書館也積極發展多元閱讀，各區圖書館陸續增加印尼、泰國、越南等國語文書籍，並與新住民團體攜手舉辦「我們的故事－葫蘆墩追尋沙龍」活動，盼藉由活動與多元語文閱讀的方式，帶領民眾體驗不同文化特色。

台中市立圖書館長張曉玲指出，台中市今年購書經費增加1億元，除採購中文書籍，有感於近幾年新住民與外籍移工大幅增加，各區圖書館也陸續採購印尼、馬來西亞、緬甸、越南等東南亞國家語文的書籍，至今此類圖書累積達3萬6000多本，範圍則涵蓋文學、心靈成長與兒童讀物、宗教等。

除了透過增設東南亞書籍吸引新住民或移工走進圖書館，豐原葫蘆墩分館更邀請來自5個不同國家的新住民分享在台生活，其中，印尼籍林美嬌特別拿出印尼原生種香料與台灣的薑，讓民眾感受不同國家飲食文化的異同。

中區分館將於4月30日、5月14日舉辦《乘著繪本逛菜市仔》多語讀繪本，邀新住民分享越南、柬埔寨或緬甸的市場與台灣市場的差別，預計將吸引不少婆婆媽媽參加。