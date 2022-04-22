到公家機關工讀是雲林縣大專生相當青睞的經驗。（雲林縣府提供）

一名男大學生去年工讀情形。（雲林縣府提供）

雲林縣府每年提供約100個名額給大專生到公家單位工讀2個月的機會，給薪2萬5000多元，中籤率約1成多，今年名額縮水為80人，將更搶破頭。

勞青處長張世忠表示，從歷年的心得回饋單可看出這分工讀機會對大學生的助益很大，提早了解出社會工作有很多方面需要學習。

去年在縣府勞青處工讀的大三胡姓學生說，很多時候覺得自己沒有屁用的小孩，做不出成績時會有來自各方面的壓力，發現自身很多不足之處。

胡同學說，每天向同事、科長請教公文知識和觀念，幸好有大家幫助下才解決，自己的心態也調整過來，應該踏踏實實的完成每一個任務，有機會就要從各方面鍛鍊自己，學到很多做人做事的觀念。

在文觀處打工的宋同學說，跑公文時體會到公文流程繁瑣，有重重關卡，她感謝各處人員不吝嗇指導她如何通往下個處室蓋章。

她印象很深刻的一件事是她打電話通知一名外縣市的街頭藝人換照時，對方很訝異也很感激，說雖然未來不太會再到雲林，但因為感激她的通知決定再來換證，這件事讓她覺得很溫暖。

在動植物防疫所工讀的大一謝同學回憶，接電話久了會了到解說話藝術的重要性，任何一通來電都必須心平氣說話，即便對方在發火，還是要好好講解，講話也要經過修飾，而不是大辣辣的說出來。期間曾協助施打狂犬疫苗業務，現在只要看到毛小孩就想到自己曾幫上忙。

今年雲林縣府受限於經費，僅提供80個暑期工讀機會，5月9日至15日線上報名，其中25個名額保留給中低收入戶或身心障礙學生，其餘統一抽籤。今年的工作期限是7月1日起至8月31日止，月薪2萬5250元。

勞青處長張世忠表示，去年提供100個名額，有600多名學生報名，中籤率約1成多，到公家機關工讀是青年朋友相當青睞的經驗，去年一名學生工讀完表示，也許以後不一定會進公家機關工作，就是一個工作經驗的累積，能夠帶著2個月學習到的事物繼續往未來前進，很可惜這種機會僅限1次。

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