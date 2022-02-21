周一公布的一項調查數據顯示，隨著新冠防疫措施的鬆綁，歐元區主流的服務業活動出現提振作用，讓歐元區經濟在二月出現大幅彈升；然而消費者也面臨物價的飆漲問題。

歐元區的IHS Markit綜合採購經理人指數(PMI)從一月的52.3升到二月初值的55.8，為近5個月新高水準，亦遠高於路透調查的52.7預測。

IHS Markit首席經濟學家Chris Willaimson說，歐元區經濟在二月恢復了增長勢頭；防疫措施的放鬆，推動了對旅遊、娛樂等許多消費性需求，並協助抵銷了供應鏈瓶頸的影響。

測量服務業的PMI指數則從51.1大增到55.8，來到近5個月新高水準，並遠高於路透調查的52.7預測。

工廠活動也歷經一個好的月份，製造業PMI僅比一月高位的58.7略為下降，來到二月初值的58.4。衡量產出的指數從56.9升到58.7。

儘管企業整體收取的價格以自2002年以來最快速度上升，但是經濟仍出現彈升。工廠的綜合產出價格指數從61.9攀升到62.7。