歐股周四收跌在近9個月低點，銀行股、汽車股受衝擊最大。俄羅斯軍隊在周四晨間全面進擊烏克蘭，為市場帶來壓力。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌14.0點或3.28%，為438.96點，為自2021年5月以來的低點，並較今年1月創下的歷史高點低逾10%。

俄羅斯軍隊陸海空全面入侵烏克蘭，出現自二戰以來歐洲最大規模的戰爭，投資人紛湧向安全的黃金和政府債券，並拋售股票。

歐股收盤之際，美股正處於盤中跌勢。美國總統拜登隨後宣布對俄羅斯採取最嚴厲的制裁。

對俄羅斯曝險較多的銀行，諸如羅馬尼亞的Raiffeisen銀行、義大利裕信銀行、法國興業銀行皆下跌在12.2%至23%之間。銀行股也下跌8.2%，為自2020年3月疫情嚴重時期的最糟跌幅表現。

法股、德股、英股均下跌約4%，投資人也擔心對俄羅斯制裁行動的潛在影響。

政治風險公司歐亞集團(Eurasia Group)分析師說，戰爭、制裁、俄羅斯的反制裁，都可能造成全球重大的經濟衰退。烏克蘭和俄羅斯將出現戰爭的直接成本，但是制裁俄羅斯的銀行和貿易，可能對全球的金融和貿易產生深遠影響。

歐元區股市的波動指數在收盤時收窄漲幅，稍早曾觸及2020年10月以來新高。

歐股的油氣股僅跌0.3%，為跌幅最小的板塊。油價飆升，布蘭特原油升破100美元，為2014年來首見。油氣股今年以來上漲了7.6%，為表現最好的板塊。

與此同時，再生能源公司例如沃旭能源(Orsted)、Vestas風力系統、西班牙的EDP Renovaveis都上漲超過10%。在石油和天然氣價格高漲情形下，市場看好向再生能源的轉型趨勢。

國防股也是亮點，英國的BAE系統、德國的Reinstall、法國的達利斯(Thales)皆上漲在3.4%至5.2%之間。

Water Wisdom資產管理的投資總監袁玉瑋說，不論是否會出現全面性的戰爭，最簡單的策略就是押注通膨的升高；這表示要買進石油股和農產品股，做空消費性股票和美國的成長股。

歐洲央行(ECB)在周四舉行了非正式會議，該會議現在可能變成了應對戰爭危機的緊急會議，俄羅斯入侵烏克蘭可能破壞該地區經濟成長，並讓歐洲央行的擺脫負利率的道路，更加複雜。