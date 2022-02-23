韓股周三收漲，從連續兩個交易日的下跌中恢復過來。不過圍繞著對烏克蘭和俄羅斯危機，以及歐美對俄羅斯金融制裁的擔憂，為股市漲幅設下限制。韓元走弱。

周三南韓KOSPI指數收漲12.74點或0.47%，為2719.53點。

在權值股中，三星電子跌0.54%，為7.4萬韓元；SK海力士沒有變化；電池製造商樂金能源解決方案漲0.45%，為44.2萬韓元。

入口網站公司Naver跌1.28%，為30.9萬韓元；現代汽車也跌0.55%。

由於俄羅斯軍隊進入烏東分離地區，以美國為首的西方國家對俄羅斯發起制裁，並威脅說，如果俄羅斯全面入侵，將採取進一步的制裁行動。

Mirae資產的股市分析師Park Gwang-nam說，經過這幾天的調整，股市似乎出現彈升，投資人已經逐漸適應了烏克蘭的議題。

南韓新報驚人的17萬1452名單日確診人數，再創新高紀錄，並較前一天公布的9.95萬人更高。總理呼籲民眾不要恐慌，因為重症和死亡人數都在可控的範圍內。

韓元下跌，1193.6韓元兌1美元。