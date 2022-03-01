殼牌石油(Shell)周一表示，將退出在俄羅斯所有業務，包括一家大型的液化天然氣工廠。殼牌成為在烏克蘭危機之後，最新一家退出俄羅斯業務的西方能源公司。

而在前一天，英國石油(BP)宣布將拋出對俄羅斯石油(Rosneft)的持股；而此舉可能讓英國石油損失250億美元。挪威國家石油(Equinor)也正計畫決定要退出俄羅斯。

殼牌指出，將退出在庫頁島的液化天然氣工廠。殼牌對該廠持股27.5%，而該廠主要由俄羅斯天然氣巨頭Gazprom持股50%。

殼牌說，退出俄羅斯合資企業將導致公司鉅額虧損。殼牌稱，截截至2021年底，在俄羅斯的企業擁有約30億美元的非流動資產。

殼牌執行長Ben van Beurden在聲明中說，對於在烏克蘭的生命損失感到震驚，對於烏克蘭發生的毫無意義的軍事侵略行為感到遺憾。

英國石油的消息人士指出，英國石油執行長Bernard Looney早在上周四入侵事件爆發時，即與經營團隊召開緊急會議，會議中並明確表示，公司對俄羅斯石油公司的投資已經站不住腳，退出是唯一可行的方案。隨後在周末舉行的董事會投票中，決定立即退出俄羅斯石油的股份。