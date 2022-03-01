境外基金銷售通路已代瑞士百達董事會通知「百達-俄羅斯股票」股東表示，「百達-俄羅斯股票」自即日起暫停交易」。
百達-俄羅斯股票之股東通知書提到：一、 有鑑於烏克蘭/俄羅斯局勢相關之當前及不斷變化的情況，瑞士百達董事會已決定自2022年2月28日起暫停計算旨揭基金股份之資產淨值，直到董事會進一步決定為止(下稱「暫停期間」)，並於暫停期間一併暫停任何對股份之申購、買回及轉換交易。
二、 所有於2022年2月25日最後交易截止前收到的申購、轉換及買回請求，將依公開說明書之規定交割。
三、 2022年2月25日最後交易截止前後收到的基金買回及轉出請求，將遞延至暫停期間後的第一個評價日進行。投資人得以書面撤銷基金的買回及轉出交易，或是靜待該等交易於下一個評價日執行。
四、 2022年2月25日最後交易截止前後收到的基金申購及轉入請求則將予以拒絕。投資人可於暫停期間終止後，再重新提交申購及轉入申請。
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