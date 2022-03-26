基隆市今天新增4例本土確診個案，皆為2間卡拉OK小吃店群聚案延伸，分別是129卡拉ＯＫ、銀河小吃店，市長林右昌表示，4人CT值低、傳染力強，都在感染初期。

基隆市政府今天下午舉行防疫記者會，林右昌公布確診案例，案22687為是年約40多歲女性、CT值14.7，與案22595是朋友關係，曾到過129卡拉OK消費，自行快篩陽性，聯繫衛生局採檢後確診。

案22688為50多歲男姓計程車司機、CT值12.5，曾到小吃店消費，與確診者足跡重疊，自行快篩陽性，PCR採檢確診；另2案則是夫妻，案22689為40多歲女性、CT13.7，其丈夫案22690為50多歲男性、CT值13.4，曾到銀河小吃店消費，也是自行快篩陽性、採檢確診。

林右昌指出，今天確診案例警覺性高，也主動接受採檢，但4人都屬於初期感染，CT值較低、感染力強。

另外，副市長林永發進一步公布確診者足跡，案22687於3月23日晚上7時至8時、3月24日下午2時至4時曾到129卡拉OK消費；3月24日晚上11時至11時10分在義一路7-11超商。

案22688於3月21日晚上9時30分、3月22日凌晨2時前往銀河小吃店；案22689、22690於3月21 日晚上10時40分、3月22日凌晨3時20分至銀河小吃店。