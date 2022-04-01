台中國家歌劇院VVG餐廳「婚宴群聚案」，確診者足跡到過台中7期五星級酒店「日月千禧酒店」，業者緊急宣布，自4月1日即刻起至4月2日下午3時止停業1日，進行全館清潔消毒作業，全體員工快篩，預計4月2日下午3時起恢復正常營業，適逢清明連假，訂房訂餐原約9成滿，接獲通知後聯繫顧客進行處理中。

市府表示，疫調台中國家歌劇院VVG餐廳「婚宴群聚案

」，針對確診者足跡已通知相關場域全面清消，並持續匡列接觸者安排採檢。

日月千禧酒店公告表示，4月1日接獲台中市政府衛生局通報有確診者足跡，為保障賓客安全及遵守中央安全防疫安全管理規範，自4月1日即刻起至4月2日下午3時止停業1日進行全館清潔消毒作業，全體員工快篩，預計4月2日下午3時起恢復正常營業。

業者指出，訂房訂餐原約9成滿，接獲通知後聯繫顧客進行處理中，包括協助房客延入住或取消退費，也安排轉至其他飯店，保障顧客權益。