由於中國大陸疫情升溫造成需求下滑，以及俄烏衝突依舊，導致原物料價格降不下來，亞洲各國製造業者也擔心，供應鏈供料更加不穩定進而影響到營運。因此，亞洲民間製造業PMI(採購經理人指數)大都下滑，有的甚至於還衰退。

其中，只有日本製造業因疫情趨緩PMI稍有上升，其餘各亞洲地區因燃料以及穀類食物成本飆升，景氣前景卻樂觀不起來。以中國大陸3月PMI來看，減幅創兩年以來最大，主因是俄烏戰事影響，以及新冠病毒又再擴散。

3月31日，中國大陸官方版也宣布，當地3月無論是製造業還是服務業皆同步衰減，是2020年有新冠疫情以來，從來沒有發生過的。專家學者憂心，亞洲經濟成長基本上都環繞在中國大陸上，現在這個全球第2大經濟體成長趨緩，對亞洲來說不太妙。

來看韓國，3月製造業PMI就來至4個月最低，整體出口金額雖創史上最高，但新的出口訂單減幅，卻是自2020年7月以來最大，原油、金屬產品以及半導體等售價大漲是主因。

同樣地，製造業PMI在台灣與越南還算是成長，但增幅變小，馬來西亞則衰退。摩根大通資產管理也認為，所有都是要歸咎於萬物齊漲。不久的將來，這些區域的製造業者，尤其是離消費者愈近的製造業者，與會感受到成本大漲經營壓力。

至於日本3月的情況比較特殊，因當地疫情降溫，內需市場需求反彈，PMI增幅也相對來得大一些。不過，日本出口訂單下滑的幅度卻是不小，也是受到外部需求減少所致，像是中國疫情再起以及供應鏈恐有斷鏈之虞。