矽格轉投資公司台星科(3265)3月營收3.60億元，年增59.93%、月增17.64%，營收僅次於2019年10月的次高紀錄。第一季營收9.71億元，年增43.42%、季增15.25%。單月、單季齊寫同期新高紀錄。

台星科不談論營收預估數字，但上月董事會決議通過設立子公司，公司表示，此舉為擴產的營運需要，目前仍處於辦理設立階段，由此可知，今年訂單狀況不錯。

外資、自營商力挺下，台星科周四開盤直衝36.10元，刷新2021年4月6日以來的一年新高價，但午後位高修正，翻黑收跌0.57%報34.60元，目前均線仍呈現上揚狀況。

台星科去年營業收入30.86億元，營業毛利7.11億元，營業利益4.80億元，稅前淨利4.71億元，本期淨利3.93億元，歸屬於母公司業主淨利3.93億元，基本每股盈餘2.89元，較前年的1.54元成長。台星科110年下半年盈餘分配之現金股利2.3元，上半年未發股利，去年度共擬配息2.3元，以周四收盤價34.60元計算，現金殖利率6.64%，並於6月8日召開111年股東常會，地點位於新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號。

台星科於3月7日董事會決議通過設立子公司，為台星測企業股份有限公司，交易單位數量4000萬股，每單位10元，交易總金額4億元，持股比例100%。取得之具體目的為工業廠房開發租售業務，資金來源為自有資金。

法人先前認為，訂單能見度佳，矽格、台星科均看好今年營運將持續成長。