1名女網友在《Dcard》發文寫下，某日她在衣櫃裡面找到婚戒的購買證明，發現戒指竟是男友在7年前買來要送給前任，男友也坦承在和前任求婚前就分手了，原PO才是第一個戴到戒指的人，但心裡還是無法釋懷，發文詢問大家要怎麼辦，網友們爭論不休。

原PO在社群網站《Dcard》崩潰，自己無意間在男友的衣櫥，發現男友跟她求婚鑽戒提袋內有一張購物證明，上面印著購買日期為105年，她才想起男友先前曾提過，有一個論及婚嫁的前任，一問之下男友也承認，她手上的鑽戒是要送給前任，但來不及送出去就分手，所以前女友不知道這枚戒指，原PO是第一個戴上的人。

原PO表示，她不覺得男友這樣做不妥，父母也告訴她這沒什麼，但她心裡還是很難過，忍不住覺得自己很沒價值，每次看到婚戒就想到男友的前任，不知道該如何釋懷，發文詢問網友要如何是好，是她太小題大作了嗎？

網友們看到後紛紛留言：「太不應該了，是不會賣掉買一個不一樣的，這點腦子還是要有吧」、「真是瘋了，分手讓他再把戒指留給下一任吧」、「是我也會不開心，倒不如不要求婚戒算了，幾萬塊的東西不用這樣省，拿去典當換現金」、「好沒心 ，怎麼會拿以前的心意送下一個想共度一生的人」。

但也有部分網友認為這就是直男做法，並不算什麼，「男友可能想說能省則省，戒指是一時，省下的錢當頭期款才是一」、「不然都不要給妳戒指好了，沒送出去過跟全新的有什麼不一樣？要結婚了還不想著幫另一半省錢，多買一個妳比較開心？」、「這就是求婚用戒指，不用自己腦補太多。要在意這個不如在意兩人的感情，跟未來的生活，反正要為了這個事不結婚，有妙到」。